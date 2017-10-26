Добрый день Ув. Фрилансеры! Нужно написать несколько обзорных статей на сайт - http://vapeking.com.ua/ Не обязательно чтоб это был чистый копирайт. Достаточно чтоб информация соответствовала действительности. Ну и главное конечно же ...
Написать тезисы для статей по ИТ-тематике
Чтобы копирайтер смог написать качественные статьи по ИТ-тематике, нужно письменно ответить на вопросы по каждой теме:
Темы:
1) Монтаж СКС
2) DaaS
3) Виртуальный ЦОД
Список вопросов:
I. Какие проблемы решает эта услуга? С чем связаны эти проблемы? Кого затрагивают эти проблемы? Кто больше всего заинтересован в их решении?
II. Какие есть способы решить эти проблемы и как они осуществляются? Какие преимущества и недостатки у каждого способа? Как выбирать подходящий способ?
III. Какие существуют варианты услуги?
IV. Что нужно заранее знать заказчику? От чего зависит успешное решение проблем? Что поможет помешать? Что самое важное при решении?
V. Примеры успешного и неудачного решения проблем этим способом. Что послужило причиной успеха или неудачи?
Заявки фрилансеров
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