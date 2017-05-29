С самого начала активно подошел к делу, не боится отстаивать свое мнение как профессионала. Доверился в выборе дизайна, платформы и всего вида сайта Денису и не прогадал. Сайт получился классным. Чистый, быстрый, красивый. а что мне еще нужно? Весь функционал что я просил реализован. Вопросы после разработки находят быстрый ответ. Так что всё отлично)))