Brain-ltd

Константин Brain-ltd

 
32 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Отрисовка картинки в векторе + добавление уникальности

    Добрый день.  Необходимо отрисовать изображения в векторе. Возможен вариант нарисования изображения с нуля. Корректировки изображений под уникальность, интересность, яркость. Картинки будем печатать на УФ принтере.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Презентация/КП по упаковке

    Добрый день. Необходимо оформить в виде презентации коммерческое предложение по коробкам для алкоголя. 20 коробок всего. Фото пришлю, возможно изменение/съемка новых под нужным ракурсом. Коробки из фанеры. 1 страница=одна коробка. Необходимо предусмотреть поле под цены в зависимости от тиража ...

    Photoshop
    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка 3D модели из фанеры

    Добрый день! Необходимо создать чертежи движущейся 3D модели паровоза.  Также принимается варианты создания эскиза будущего паровоза. Модель изготавливается из фанеры 4 мм, возможно комбинирование с 3мм фанерой/шпоном на не несущих конструкциях, например, при изготовлении бортов поезда и т.д. ...

    Чертежи и Схемы11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт

    Нужен сайт по услугам лазерной резки (фанера, пэт) с простым и понятным дизайном. Набор страниц: стоимость, портфолио в виде галереи, текстовые страницы, контакты+обратная связь Сайт панируем крутить через директ и эдвордс. Движок не важен, но вордпресс или джумла привычнее.

    WordPressJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Бренд бук для 3D конструкторов из фанеры

    Необходимо сформировать фирменный стиль, логотип и наименование компании для дальнейшей регистрации в роспатенте и получения ТМ (наименование бренда должно быть уникальным). Бренд связан с производством и реализацией конструкторов из фанеры для детей 14+. В интернете множество похожих ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Описание товара

    Добрый день! Нужно сделать описание к конструкторам. Уникальные должны быть, интересными. Не сухими... Их 5 штук: http://ugears-russia.ru/products/hurdy-gurdy/ http://ugears-russia.ru/products/treasure-box/ http://ugears-russia.ru/products/tram-line/ http://ugears-russia.ru/products/robot-factory/ http://ugears-russia.ru/products/rail-manipulator/

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • СЕО

    $140

    Вывести в ТОП-5 Яндекса сайт. Заказ для [url=https://www.weblancer.net/users/denis_barvinok/]Денис Барвинок[/url]

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать шаблон вордпресса

    Необходима микроразметка на имеющемся сайте. Произвести правильную сеонастройку плагинов или установить и настроить недостающие. Дать рекомендации по дальнейшему поддержанию сайта 1ce-service.ru Оплата или через этот сервис (лет 5 назад были безопасные платежи, или постоплата)

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты для туристического сайта

    Добрый день всем! Необходимо написать 7 текстов для туристического сайта по 5к знаков без пробелов. Темы: Туризм Велотуризм Велопрогулки Покатушки Вело-ПВД Велопоход Туристические игры Плотность ключеных слов (они же темы) 5% Только копирайт, никакого рерайта. Уникальность 100%. Перед сдачей текста проверить его на уникальность. Оплата предпочтительна через ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка двух модулей для Joomla

    Необходимо создать два модуля для турклуба. 1. Дает возможность выбора параметров (ветер/снег/дистанция..) администратору сайта и после этого считает балл (клубно-рейтинговая система) за участие в мероприятии. Модуль объемный. 2. Необходим вывод информации о профиле пользователя в единую таблицу. Подробнее ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание 2-х модулей для джумлы

    $50

    Необходимо создать два модуля, 1-ый должен предоставлять возможность пользователям принимать участие в мероприятиях и проставлять баллы в AUP? второй отображать информацию о этом в CB, + отображение списка участников в материале,где было дано согласие пользователя ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
web2up
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Создать сайт
Надежный заказчик, всегда на связи, быстрая оплата. Приятно было работать. Всем рекомендую!
С самого начала активно подошел к делу, не боится отстаивать свое мнение как профессионала. Доверился в выборе дизайна, платформы и всего вида сайта Денису и не прогадал. Сайт получился классным. Чистый, быстрый, красивый. а что мне еще нужно? Весь функционал что я просил реализован. Вопросы после разработки находят быстрый ответ. Так что всё отлично)))
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Бренд бук для 3D конструкторов из фанеры
Спасибо большое Константину за интересную работу. в Вашем проекте я нашла что-то новое для себя. Размещение логотипа на древесном материале, это необычно. И конечно же приятный бонус, Константин замечательный заказчик и в объяснении задания и в оплате. Рекомендую без сомнения.
Как всегда, я привык полагаться на опыт профессионала, так и тут. Моё скудное ТЗ из пары предложений и личных видений было креативно обработано Татьяной. Допиливание мелких неточностей после завершения сделки и полной оплаты так же было оперативно сделано. Спасибо!)
Ответный отзыв
a_k
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Поправить форму обратной связи sendmail.php
Постановка задачи, общение, оплата все на 5+. Спасибо.
Поправили мне все оперативно не смотря на праздничные дни! Александр отнесся с пониманием и доверием, это очень ценно в наше время) т.к. дело было на выходных (праздники), я был на даче, и перекинуть ему аванс не было возможности от слова совсем...сделал все в "долг")))) Спасибо большое. Все работает как надо
Ответный отзыв
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$14
10 баллов
6 лет назад
Описание товара
Отличный заказчик! Чёткое тз и мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Описания к товарам понравились, читать интересно. То, что мне и нужно было) Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Создание 2-х модулей для джумлы
Константин - очень порядочный и честный заказчик, не было ни каких задержек по оплате. Рекомендую сотрудничать.
Все сделано как надо!) приятно, что Алексей помог понять что мне надо!!!)
Ответный отзыв