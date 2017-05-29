Добрый день. Необходимо отрисовать изображения в векторе. Возможен вариант нарисования изображения с нуля. Корректировки изображений под уникальность, интересность, яркость. Картинки будем печатать на УФ принтере.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо оформить в виде презентации коммерческое предложение по коробкам для алкоголя. 20 коробок всего. Фото пришлю, возможно изменение/съемка новых под нужным ракурсом. Коробки из фанеры. 1 страница=одна коробка. Необходимо предусмотреть поле под цены в зависимости от тиража ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо создать чертежи движущейся 3D модели паровоза. Также принимается варианты создания эскиза будущего паровоза. Модель изготавливается из фанеры 4 мм, возможно комбинирование с 3мм фанерой/шпоном на не несущих конструкциях, например, при изготовлении бортов поезда и т.д. ...Чертежи и Схемы11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен сайт по услугам лазерной резки (фанера, пэт) с простым и понятным дизайном. Набор страниц: стоимость, портфолио в виде галереи, текстовые страницы, контакты+обратная связь Сайт панируем крутить через директ и эдвордс. Движок не важен, но вордпресс или джумла привычнее.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сформировать фирменный стиль, логотип и наименование компании для дальнейшей регистрации в роспатенте и получения ТМ (наименование бренда должно быть уникальным). Бренд связан с производством и реализацией конструкторов из фанеры для детей 14+. В интернете множество похожих ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо сформировать дизайн проект шкатулки. Изготавливаться будет из фанеры. Предмет должен быть эстетически красивым. Пример шкатулки во вложении.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
перестала работать форма отправки сообщений на сайте 1ce-service.ru, нужно поправить. Могу дать доступ к фтп, или архив с файлами.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Нужно сделать описание к конструкторам. Уникальные должны быть, интересными. Не сухими... Их 5 штук: http://ugears-russia.ru/products/hurdy-gurdy/ http://ugears-russia.ru/products/treasure-box/ http://ugears-russia.ru/products/tram-line/ http://ugears-russia.ru/products/robot-factory/ http://ugears-russia.ru/products/rail-manipulator/Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Вывести в ТОП-5 Яндекса сайт. Заказ для [url=https://www.weblancer.net/users/denis_barvinok/]Денис Барвинок[/url]Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходима микроразметка на имеющемся сайте. Произвести правильную сеонастройку плагинов или установить и настроить недостающие. Дать рекомендации по дальнейшему поддержанию сайта 1ce-service.ru Оплата или через этот сервис (лет 5 назад были безопасные платежи, или постоплата)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо продвинуть в топ 5 Яндекса сайт http://1ce-service.ru/ по ключевому запросу "ремонт холодильников в Краснодаре" (регион краснодар) используя только внутреннюю оптимизацию.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день всем! Необходимо написать 7 текстов для туристического сайта по 5к знаков без пробелов. Темы: Туризм Велотуризм Велопрогулки Покатушки Вело-ПВД Велопоход Туристические игры Плотность ключеных слов (они же темы) 5% Только копирайт, никакого рерайта. Уникальность 100%. Перед сдачей текста проверить его на уникальность. Оплата предпочтительна через ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать два модуля для турклуба. 1. Дает возможность выбора параметров (ветер/снег/дистанция..) администратору сайта и после этого считает балл (клубно-рейтинговая система) за участие в мероприятии. Модуль объемный. 2. Необходим вывод информации о профиле пользователя в единую таблицу. Подробнее ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать два модуля, 1-ый должен предоставлять возможность пользователям принимать участие в мероприятиях и проставлять баллы в AUP? второй отображать информацию о этом в CB, + отображение списка участников в материале,где было дано согласие пользователя ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад