Копирайтинг для Landing Page

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Закрыт10 заявок469 просмотров

Написание продающего текста для лендинга: Анализ ниши и конкурентов, изучение нашего ТЗ и поиск уникального торгового предложения, мроработка структуры, тезисный план написания блоков лэндинга, поиск главных болей клиента) 

4 года назад
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