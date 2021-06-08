Коммерческое предложение

Приветствую :)

Необходимо написать крутое КП компании которая занимается оборудованием для автоматизации.

Более подробно выбраному исполнителю.

См. пример: https://assistentus.ru/kommercheskoe-predlozhenie/na-postavku-tovara/

Пожалуйста прикрепляйте свои работы, очень круто если есть опыт написания КП с примерами.

Заявки без примера и от новичков не рассматриваю,

ценните свое и мое время.

Благодарю!