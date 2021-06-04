Есть серия книг по эзотерике дорогидуши.com задача пролистать книгу, кратко ознакомится с сутью и написать 50 объявлений, которые будут заинтерисовывать читателя книгу собсвтенно прочитать. не обязательно все объявления ...
Написать продающий текст
Нужно регулярно писать кейсы готовых проектов по разработке и продвижению сайтов согласно заданной структуре.
Заявки фрилансеров
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