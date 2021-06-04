Написать продающий текст

Добрый день! Нам нужно написать цепочку прогревочных писем для автоматической рассылки в Битрикс24 по клиентам, которые обратились в нашу компанию, но отказались подключаться. Это будет порядка 12 писем по 2 в неделю (вторник, четверг). ...