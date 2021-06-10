Требуется копирайтер

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Закрыт15 заявок430 просмотров

!!! Важен опыт написания ПРОДАЮЩИХ текстов для лендингов

Нужен человек, который умеет компактно и красиво вытащить и преподнести основные выгоды обучающей программы для клиента

4 года назад
nellydesign
Нелли 
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