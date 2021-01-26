Нужен рерайт текста.

РерайтингЗавершен12 заявок583 просмотра
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Всем привет! Нужен рерайт текста с уникальностью минимум 85%-90% на Английском языке. Ваши предложения. Но очень нужно на качественном Английском языке.

Рерайт текста
3 года назад
andzhej1979
44 годаАвстрия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
yuretz84
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
1 день
Человек с работой справился очень быстро, даже раньше чем обещал, работай остались довольны, человек знает свое дело. Рекомендую!
Заказчик четко и понятно объяснил суть задания, оплатил заказ в полном объеме. Сотрудничеством с данным заказчиком доволен. Рекомендую всем фрилансерам.
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