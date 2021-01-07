Рерайт 5 англоязычных текста

$40
РерайтингЗакрыт16 заявок597 просмотров
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Необходимо отрерайтить 10 текстов на английском. 

Тематика - гемблинг.

Уникальность после рерайта - не менее 85% 

Проверка перед сдачей не менее 2мя сервисами

Общий размер текста около 15К символов.

3 года назад
MarinaSum123
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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