Наполнить сайт на опенкарт

РерайтингЗакрыт2 заявки241 просмотр
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Приветствую! Нужно за  сегодня наполнить сайт: 

CMS опенкарт

Поля: заголовок, тайт, дескрипшн, описание, Срок хранения, Вес упаковки, Вместимость в коробке, цена, загрузить фото

Товаров 85-95 шт. 

Наполнять с pdf, перепечатывать нужно

Оплата по факту за каждые 20 шт.  на яндекс деньги, вебмани, сбер

Оформить заявку:

1. Цена за 1 шт. 

2. Цена за весь проект

3. Согласие сделать за 24 часа

4. Согласие на условия

3 года назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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