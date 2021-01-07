Наполнить сайт на опенкарт

Нужно наполнить сайт (уникальными) статьями на тему: декоративнее покрытия,, элементы декора, полы с микро цемента. Статьи примерно до 4000 символов. Можно и рерайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую! Нужно за сегодня наполнить сайт:
CMS опенкарт
Поля: заголовок, тайт, дескрипшн, описание, Срок хранения, Вес упаковки, Вместимость в коробке, цена, загрузить фото
Товаров 85-95 шт.
Наполнять с pdf, перепечатывать нужно
Оплата по факту за каждые 20 шт. на яндекс деньги, вебмани, сбер
Оформить заявку:
1. Цена за 1 шт.
2. Цена за весь проект
3. Согласие сделать за 24 часа
4. Согласие на условия
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