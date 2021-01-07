Написать посты для Instagram на тему тестирования

Нужно написать 6 постов для публикаций в аккаунт IT-компании, раскрывающих основные темы касательно тестирования ПО. Каждый пост объемом 1500-2000 символов, качественный рерайт тематических статей, сжатый, местами тезисный, по запросу в гугле не должно быть много совпадений. Текст будет адресован людям, которые не знают, либо поверхностно владеют подобной информацией, для тех, кто хочет начать карьеру тестировщика ПО.

Темы для постов:

Техники тест-дизайна

Чем отличается тест-кейс от чек-листа

Как работает Интернет

Жизненный цикл бага

Что тестировщик должен знать о разработке

Роль it-аналитика в компании

В отклике покажите хотя бы парочку ваших рерайтов и назовите сроки.

Спасибо за внимание!