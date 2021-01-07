Добрый вечер!

Необходимо сделать качественный рерайт текста.

В документе предоставлен текст и ссылки на них (их обязательно оставить в сносках!).

Исходный вариант текста удалять не нужно, переместите в конец документа.

Оригинальность текста должна быть более 60%.

Текст нужно переписать в ближайшее время.

Тут важнее время выполнения, поэтому оригинальность может быть 50-55%.

Тематика: телевидение, маркетинг.

Объём 15 страниц.