Kalvadosss

Вадим Минаков Kalvadosss

 
34 годаРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Я - начинающий копирайтер и будущий журналист. Здесь для того, чтобы писать тексты на темы, которые не только необходимы заказчикам, но и интересны и мне самому, и получать за это достойную оплату. Буду стараться по максимуму выполнять пожелания клиентов, при этом делать свою работу красиво и не банально. Открыт к конструктивному диалогу, необычным заказам и крутым идеям/предложениям/задумкам.

Отзывы заказчиков
zikks
Юрий 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
36 отзывов
$3
4 балла
2 года назад
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К сожалению автор так и не сдал мне работу. Хотя заказ был им принят :(