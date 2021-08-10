Kalvadosss

Я - начинающий копирайтер и будущий журналист. Здесь для того, чтобы писать тексты на темы, которые не только необходимы заказчикам, но и интересны и мне самому, и получать за это достойную оплату. Буду стараться по максимуму выполнять пожелания клиентов, при этом делать свою работу красиво и не банально. Открыт к конструктивному диалогу, необычным заказам и крутым идеям/предложениям/задумкам.