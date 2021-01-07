Продающие тексты на сайт (декоративные штукатурки)

РерайтингЗакрыт8 заявок450 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно наполнить сайт (уникальными) статьями на тему: декоративнее покрытия,, элементы декора, полы с микро цемента. Статьи примерно до 4000 символов. Можно и рерайт.

3 года назад
IvanDan31
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
oksasha30
Оксана 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$1
1 день
Задание не выполнено, на связь не выходит. Несерьезная
  • Похожие заказы

  • Рерайт текста

    Требуется сделать рерайт текста. Объем текста:[/B] 8500-9000 символов. Требуемая уникальность: 99% Исходник: [url=https://vc.ru/legal/195460-avtorskoe-pravo-kak-zashchitit-svoi-raboty]по ссылке [/url] Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.

    Рерайт текста
    Рерайтинг31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать посты для Instagram на тему тестирования

    Нужно написать 6 постов для публикаций в аккаунт IT-компании, раскрывающих основные темы касательно тестирования ПО. Каждый пост объемом 1500-2000 символов, качественный рерайт тематических статей, сжатый, местами тезисный, по запросу в гугле не должно быть много ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен рерайт текста для сайта

    $10

    Добрый день, всех верующих с Рождеством!  ТЗ: Необходимо сделать рерайт текста для сайта сервисного центра в сфере ремонта техники Apple. Сервисный центр IRespawn — это один из популярнейших на сегодняшний день сервисных центров по ремонту iPhone, iPad, ...

    Рерайт текста
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт текста

    $5

    Написать рерайт текста. -Главное качественный текст, написанный человеческим языком, легко читаемый. -100% оригинальность тектса по text.ru -В случае качественного выполнения задания - работа на постоянной основе.

    Рерайт текста
    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт текста

    Написать рерайт текста. -Главное качественный текст, написанный человеческим языком, легко читаемый. -100% оригинальность тектса по text.ru -В случае качественного выполнения задания - работа на постоянной основе.

    Рерайт текста
    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт 3 статей

    $40

    Привет, есть 3 статьи: 1) на русском языке https://render.ru/ru/articles/post/11000 2) на английском https://www.sidefx.com/docs/houdini/destruction/constraints.html#:~:text=Houdini%20lets%20you%20set%20up,imported%20into%20the%20DOP%20network 3) на английском https://www.sidefx.com/docs/houdini/destruction/plasticity.html Нужно переписать их в 1 статью на русском языке своими словами, без прямых цитат и копирования, оригинальность по text.ru 85% Дедлайн- 10:00 10 ...

    Рерайтинг21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен рерайт 25 описаний фильмов по 1000 зн-в (работаю и с новичками)

    $7

    Объявление актуально, если Вы сейчас его все еще видите. Когда выберу автора - закрою объявление. Нужен рерайт 25 описаний фильмов по 1000 знаков (список предоставлю). Размер оплаты: от 15 руб до 20 руб за 1000 знаков без ...

    Рерайтинг144 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт статьи – «28 июня - День рождения Илона Маска»

    Здравствуйте уважаемые рерайтеры для информационного сайта нужен рерайт статьи "28 июня - День рождения Илона Маска " - предлагайте цену свою в рублях в личном сообщении. объем 2000- 10 000 знаков - 100% уникальность. Статья может быть ...

    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад