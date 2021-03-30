elya_rumiya

Копирайтер и переводчик Вашей мечты

Я являюсь переводчиком с английского языка на русский и с русского на английский, то есть работаю в две стороны. Перевожу так же польские тексты на русский и на английский.

Имела опыт в работе с перепечаткой текста, исправлением грамматических ошибок в документах Word. Помогала в ведении блога и написании курсовых и дипломных работ.

Работаю в сфере переводов и копирайтинга 2 года.

Гарантирую качественное выполнение Вашей работы в срок.