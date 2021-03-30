elya_rumiya

Элеонора Румянцева elya_rumiyaelya_rumiya
22 годаПольша/Варшава
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтер и переводчик Вашей мечты
Я являюсь переводчиком с английского языка на русский и с русского на английский, то есть работаю в две стороны. Перевожу так же польские тексты на русский и на английский.
Имела опыт в работе с перепечаткой текста, исправлением грамматических ошибок в документах Word. Помогала в ведении блога и написании курсовых и дипломных работ.
Работаю в сфере переводов и копирайтинга 2 года.
Гарантирую качественное выполнение Вашей работы в срок.