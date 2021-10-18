defk1lla

Сэт defk1lla

 
24 годаГрузия/Тбилиси
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественная адаптивная и кроссбраузерная верстка.

Качественная адаптивная вёрстка. HTML, CSS, JS, SASS/SCSS, JQuery, БЭМ, Bootstrap. Валидный, чистый и кроссбраузерный код.

Гарантия. В течении недели, после сдачи работы, бесплатно исправляю ошибки, замеченные после приёма работы.

Только качественно и в срок! Работаю максимально быстро и за демократичную цену.

Для меня важно, чтобы клиент остался доволен!

Ответственность:

- готов приступить прямо сейчас

- *работаю без предоплаты

- довожу дело до конца

- всегда на связи

Контакты:

Род занятий:

  • Верстаю макеты PSD, Sketch, Zeplin, Figma
  • Адаптивная, отзывчивая вёрстка. Сайт растягивается как резина
  • Кроссбраузерная верстка
Технологии:

  • HTML, CSS, JS, JQuery, SASS/SSCS, GULP, FlexBox, БЭМ, Bootstrap
  • Python, Selenium

Образование:

Высшее техническое - Грузинский технический университет

Контакты:

PythonHTMLCSSBootstrapFigmajQuery
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$50
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
tolya0178
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Сверстать однастраничный сайт лендинг
Всё было выполнено в указанные сроки с адекватной реакцией на просьбы и доработки. Рекомендую!
Отличный заказчик, с ним комфортно работать!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1227
Рерайтинг
нет отзывов
от $4
от 1 дня
#539