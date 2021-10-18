Качественная адаптивная и кроссбраузерная верстка.

Качественная адаптивная вёрстка. HTML, CSS, JS, SASS/SCSS, JQuery, БЭМ, Bootstrap. Валидный, чистый и кроссбраузерный код.

Гарантия. В течении недели, после сдачи работы, бесплатно исправляю ошибки, замеченные после приёма работы.

Только качественно и в срок! Работаю максимально быстро и за демократичную цену.

Для меня важно, чтобы клиент остался доволен!

Ответственность:

- готов приступить прямо сейчас

- *работаю без предоплаты

- довожу дело до конца

- всегда на связи

Контакты:

Верстаю макеты PSD, Sketch, Zeplin, Figma

Адаптивная, отзывчивая вёрстка. Сайт растягивается как резина

Кроссбраузерная верстка

HTML, CSS, JS, JQuery, SASS/SSCS, GULP, FlexBox, БЭМ, Bootstrap

Python, Selenium

Образование:

Высшее техническое - Грузинский технический университет

Контакты: