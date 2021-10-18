Качественная адаптивная и кроссбраузерная верстка.
Качественная адаптивная вёрстка. HTML, CSS, JS, SASS/SCSS, JQuery, БЭМ, Bootstrap. Валидный, чистый и кроссбраузерный код.
Гарантия. В течении недели, после сдачи работы, бесплатно исправляю ошибки, замеченные после приёма работы.
Только качественно и в срок! Работаю максимально быстро и за демократичную цену.
Для меня важно, чтобы клиент остался доволен!
Ответственность:
- готов приступить прямо сейчас
- *работаю без предоплаты
- довожу дело до конца
- всегда на связи
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- ВК - vk.com/defk1lla
- Facebook - facebook.com/defk1lla
- Instagram - instagram.com/defk1lla
- Telegram: defk1lla
- Телефон/другие мессенджеры: +995599007327
- Верстаю макеты PSD, Sketch, Zeplin, Figma
- Адаптивная, отзывчивая вёрстка. Сайт растягивается как резина
- Кроссбраузерная верстка
- HTML, CSS, JS, JQuery, SASS/SSCS, GULP, FlexBox, БЭМ, Bootstrap
- Python, Selenium
Образование:
Высшее техническое - Грузинский технический университет
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- ВК - vk.com/defk1lla
- Facebook - facebook.com/defk1lla
- Instagram - instagram.com/defk1lla
- Telegram: defk1lla
- Телефон/другие мессенджеры: +995599007327
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$50
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Всё было выполнено в указанные сроки с адекватной реакцией на просьбы и доработки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с ним комфортно работать!
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1227
Рерайтинг
нет отзывов
от $4
от 1 дня
#539