armanova_k

TINY STEPS, BIG RESULTS / Качественное выполнение заданий
Нарабатываю опыт
С детства имею интерес и расположенность к языкам. На данный момент владею 3 языками (русский и казахский в совершенстве, английский - выше разговорного(upper-intermediate)). До сих пор, учила языки для своего удовольствия: переводила статьи, домиксы (краткие истории в ютубе). Теперь решила набраться опыта в этом официально и монетизировать свой навык.
Открыта к новым знаниям
- Всегда готова изучать что-то новое, считаю, что все это опыт, который пригодится в любом случае;
- Быстро учусь;
- Имею возможность следовать инструкциям и получать качественные результаты;
- Успешно работаю как в команде, так и самостоятельно;
- Положительно отношусь к здоровой критике :)