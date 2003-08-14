armanova_k

TINY STEPS, BIG RESULTS / Качественное выполнение заданий

Нарабатываю опыт

С детства имею интерес и расположенность к языкам. На данный момент владею 3 языками (русский и казахский в совершенстве, английский - выше разговорного(upper-intermediate)). До сих пор, учила языки для своего удовольствия: переводила статьи, домиксы (краткие истории в ютубе). Теперь решила набраться опыта в этом официально и монетизировать свой навык.

Открыта к новым знаниям