armanova_k

Карла armanova_k

 
20 летКазахстан/Кокшетау
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
TINY STEPS, BIG RESULTS / Качественное выполнение заданий

Нарабатываю опыт

С детства имею интерес и расположенность к языкам. На данный момент владею 3 языками (русский и казахский в совершенстве, английский - выше разговорного(upper-intermediate)). До сих пор, учила языки для своего удовольствия: переводила статьи, домиксы (краткие истории в ютубе). Теперь решила набраться опыта в этом официально и монетизировать свой навык. 

Открыта к новым знаниям

  • Всегда готова изучать что-то новое, считаю, что все это опыт, который пригодится в любом случае;
  • Быстро учусь;
  • Имею возможность следовать инструкциям и получать качественные результаты;
  • Успешно работаю как в команде, так и самостоятельно;
  • Положительно отношусь к здоровой критике :)