Написать 5 статей на финансовую тематику

Добрый день. Необходим рерайтинг 3х-статей по финансам и кредитованию и авто (на выбор) Статьи выдаю. Уникальность 95-100% по текст.ру. Статьи по 4-7к символов. Составить оглавление сверху статьи. Оплата на карту или основые ЭПС. 100р за 1к символов б/п.