Рерайт текста

Нужно наполнить сайт (уникальными) статьями на тему: декоративнее покрытия,, элементы декора, полы с микро цемента. Статьи примерно до 4000 символов. Можно и рерайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать рерайт 2-х (2000 и 2800 знаков без пробелов) статей на тему описание компьютерных программ. Необходимая уникальность >90%. Необходимо сохранить смысл текста. Пример текста в прикрепленном файле. Пишите цену за 1000 знаков без пробелов и срок выполнения.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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