Рерайт готових текстів на українськвій мові

Добрый вечер! Необходимо сделать качественный рерайт текста. В документе предоставлен текст и ссылки на них (их обязательно оставить в сносках!). Исходный вариант текста удалять не нужно, переместите в конец документа. Оригинальность текста должна быть более 60%. Текст нужно ...