Инструкции по установке драйверов для принтеров

$270
РерайтингЗакрыт9 заявок440 просмотров
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Требуется описать процесс установки драйвера для принтера со скриншотами (более 200 шт.)  и разместить его на сайте. Оплата сдельная - 100 руб./шт. 

Пример инструкции:

https://printeros.ru/hp/laserjet-1018-driver.html

3 года назад
AntoZ
Антон 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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