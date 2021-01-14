Рерайт текстов

Нужно наполнить сайт (уникальными) статьями на тему: декоративнее покрытия,, элементы декора, полы с микро цемента. Статьи примерно до 4000 символов. Можно и рерайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо уникализировать тексты для сайта (тематика: ремонт квартир). Тексты по 500-1000 знаков. Всего в районе 15 000 знаков.
Указывайте в заявке стоимость за 1000 знаков (без пробелов)
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