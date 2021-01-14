Рерайт текстов

РерайтингЗакрыт76 заявок845 просмотров
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Необходимо уникализировать тексты для сайта (тематика: ремонт квартир). Тексты по 500-1000 знаков.   Всего в районе 15 000 знаков.

Указывайте в заявке стоимость за 1000 знаков (без пробелов)

3 года назад
seoacc
Михаил 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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