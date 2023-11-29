Марина Сергиенко marina_qwertymarina_qwerty
31 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Поиск кадров в ИТ и не только, рекрутинг, HR. Создание правильно-красивых резюме
Я предлагаю индивидуальную консультацию по карьере, которая включает в себя анализ твоих навыков, интересов и целей, а также разработку стратегии достижения успеха.
Пакет услуг по карьерному консультированию включает в себя от 3 до 5 консультаций, персонализированный поиск курсов соответствующих твоим целям, непрерывную поддержку на всех путях освоения профессии. Стоимость пакета услуг составляет 6500 грн.
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