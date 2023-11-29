Поиск кадров в ИТ и не только, рекрутинг, HR. Создание правильно-красивых резюме

Я предлагаю индивидуальную консультацию по карьере, которая включает в себя анализ твоих навыков, интересов и целей, а также разработку стратегии достижения успеха.

Пакет услуг по карьерному консультированию включает в себя от 3 до 5 консультаций, персонализированный поиск курсов соответствующих твоим целям, непрерывную поддержку на всех путях освоения профессии. Стоимость пакета услуг составляет 6500 грн.