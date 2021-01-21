Поиск информации и Рерайт текста

Здравствуйте! Нужно сделать рерайтинг из нескольких источников. Всего 5 статей, объем каждой статьи – 6 000 символов. Ключевые запросы вписывать не надо. Цена за 1000 символов 50 рублей. [b]Требования к исполнителю:[/b] [list][*]опыт работы рерайтером/копирайтером; [*]опыт в написании статей финансовой ...
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Нужно найти интересные факты о знаменитых людях и написать текст примерно 8800к знаков с пробелами.
Важно выполнение в срок.
Знания английского плюс. Уникальность 95%
Будет необходимо написать тестовый текст. Просим не беспокоить тех кто не готов писать тестовый текст и без опыта.
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