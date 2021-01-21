Поиск информации и Рерайт текста

Нужно найти интересные факты о знаменитых людях и написать текст примерно 8800к знаков с пробелами.

Важно выполнение в срок.

Знания английского плюс. Уникальность 95%

Будет необходимо написать тестовый текст. Просим не беспокоить тех кто не готов писать тестовый текст и без опыта.