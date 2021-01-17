Рерайт текстов на банковскую тематику

Алена, здравствуйте.

Если райтерство для вас актуально, могу предложить периодические заказы на разные темы. В основном - сельское хозяйство (выращивание овощей, цветоводство, кулинарные рецепты и т.д.) и тексты на тему банковских кредитов - ипотека, жилищные комплексы. Уникальность по text.ru - 80%.

Дополнительно, проведу обучение.

На первое время, оплата - 40 рублей за килознак.

Если интересно - откликайтесь