Доработка верстки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок1209 просмотров

Требуется доработка верстки страницы сайта по макету. текущий вариант выглядит так https://www.informat.ru/anketa2.php,  требуется сделать, как во вложении, есть psd макет.  

PHP
5 лет назад
nkolesnikov
Никита 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Mills
39 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$25
8 дней
Escrow
Все выполнено в срок, всегда на связи, однозначно рекомендую!
Отличный заказчик! Никита всегда был на связи и оперативно отвечал по проекту. С оплатой тоже не было никаких проблем. Однозначно рекомендую Никиту для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Мелинэ
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
39 отзывов
5 лет назад
Станислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Руслан
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Рустем
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Грант
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ваге
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Mills
39 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить функционал и внешний вид сайта на Wordpress

    $30

    Один взялся делать, большую часть сделал, оплату взял и так и не довел работу до конца. Нужно завершить. Остались пустяки. Все свел в файл (см. приложение). Предоплат нет, расчет только по ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • На мобильных устройствах должна открываться полная версия сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мы столкнулись с такой проблемой, что на айфонах последних версий не открывается полная версия сайта.  Ссылку на сайт скинем исполнителю. Исполнителя выбираем в течение часа.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка + посадка на WP

    Нужно срочно (3-4дня) сверстать и посадить на WP сайт - визитку на 5 страниц. Прошу писать только тех кто точно уложится в срок.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать адаптив под смартфоны планшеты на готовый ленд.

    Нужно сделать адаптив, на готовый ленд уже под смартфоны и планшеты, ну и глянуть ПК.  Ну можно заменить на ленде шапку, которая уже готова. Хотелось бы залить туда админку минимальную, чтоб, можно редактировать было самому.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание приложения на базе Vk mini apps Html, Css, JavaScript

    Привет! Есть онлайн школа Кайно - https://vk.com/kaino_3d, нужно создание приложения на базе Vk mini apps, которое бы представляло из себя набор страниц (landing page), описывающих наши курсы, с возможностью выбора тарифа обучения и оплаты курса ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки сайта

    Нужно переверстать сайт vyvozmusora24.ru 1 .Сделать корректное отображение верхнего меню на во всех браузерах, сохранив правильное отображение на мобильной версии. Кнопки  "Начало", "что принимаем" и т д. 2. Логотип должен не вылазить ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад