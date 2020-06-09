Пофиксить баг с кнопками

$4
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок146 просмотров

Нужно исправить кнопки в оформлении заказа при списании бонусов 

5 лет назад
PSHKN
Антон 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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