Нужно срочно (3-4дня) сверстать и посадить на WP сайт - визитку на 5 страниц. Прошу писать только тех кто точно уложится в срок.
Пофиксить баг с кнопками
Нужно исправить кнопки в оформлении заказа при списании бонусов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать адаптив, на готовый ленд уже под смартфоны и планшеты, ну и глянуть ПК. Ну можно заменить на ленде шапку, которая уже готова. Хотелось бы залить туда админку минимальную, чтоб, можно редактировать было самому.Завершен5 лет назад
Нужно сделать адаптивную, кроссбраузерную верстку длясайта их 13 - 15 страниц. Оплата 2000 - 2500 руб за 13 страниц. Нужно, чтобы вы приступили сразу же.HTML-верстка35 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! Есть онлайн школа Кайно - https://vk.com/kaino_3d, нужно создание приложения на базе Vk mini apps, которое бы представляло из себя набор страниц (landing page), описывающих наши курсы, с возможностью выбора тарифа обучения и оплаты курса ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно переверстать сайт vyvozmusora24.ru 1 .Сделать корректное отображение верхнего меню на во всех браузерах, сохранив правильное отображение на мобильной версии. Кнопки "Начало", "что принимаем" и т д. 2. Логотип должен не вылазить ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $200
Нужно сверстать и реализовать функционал сайта на Joomla. Корпоративный сайт, не сложный. Есть готовые макеты, отправлю кандидатам.HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужна верстка лендинга. Лендинг создан во фигме https://www.figma.com/file/0JeBys2z83gCNKDt7ftphY/Individual-Turkish?node-id=0:1Завершен5 лет назад
добавить форму поиска на мобильные (адаптивная верстка) - woocommerce. Макет приложил. Форма поиска есть на ПК, на мобильных она тоже есть но в футере через сайдбар. А нужно в шапку добавить - но сделав ...Завершен5 лет назад
Нужно реализовать drag & drop функционал. Пример на сайте https://www.inetsys.ru/https://prnt.sc/swggn8 Более подробно в лс.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать подобный аналогичный HTML шаблон сайта честного казино переходите и читайте всё что вас интересует. Советую понять особенности CSS стилей, ибо их тоже нужно будет настроить.HTML-верстка17 заявокЗакрыт5 лет назад