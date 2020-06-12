Вёрстка + посадка на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка713 просмотров

Нужно срочно (3-4дня) сверстать и посадить на WP сайт - визитку на 5 страниц. Прошу писать только тех кто точно уложится в срок.

WordPress
5 лет назад
jevgenij555
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

NdRiko
Андрей 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$20
4 дня
Escrow
Хороший исполнитель, будем сотрудничать.
Отличный заказчик, рад сотрудничеству. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Александр
 
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NdRiko
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27 лет
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