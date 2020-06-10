На мобильных устройствах должна открываться полная версия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок742 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мы столкнулись с такой проблемой, что на айфонах последних версий не открывается полная версия сайта. 

Ссылку на сайт скинем исполнителю. Исполнителя выбираем в течение часа.

5 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Ибрагим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вениамин
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Мелинэ
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
39 отзывов
5 лет назад
Никита
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад