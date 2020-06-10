Смс рассылка

Нужно сделать адаптив, на готовый ленд уже под смартфоны и планшеты, ну и глянуть ПК. Ну можно заменить на ленде шапку, которая уже готова. Хотелось бы залить туда админку минимальную, чтоб, можно редактировать было самому.