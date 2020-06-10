Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мы столкнулись с такой проблемой, что на айфонах последних версий не открывается полная версия сайта. Ссылку на сайт скинем исполнителю. Исполнителя выбираем в течение часа.
Смс рассылка
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