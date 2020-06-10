Требуется доработка верстки страницы сайта по макету. текущий вариант выглядит так https://www.informat.ru/anketa2.php, требуется сделать, как во вложении, есть psd макет.
HTML-верстальщик, frontend-разработчик
Предъявляемые требования к навыкам кандидата:
- опыт работы в сфере от 1 года;
- кроссбраузерная адаптивная верстка;
- уверенное знание HTML, CSS, Bootstrap4;
- опыт работы с препроцессором SASS;
- работа с макетами Figma, нарезка макетов Photoshop;
- базовые навыки программирования на javascript, работа с DOM, использование библиотеки JQuery.
*опыт работы с Webpack рассматривается как преимущество.
Также важным преимуществом будет, если Вы ориентируетесь в вопросах UX и сможете дорабатывать элементы интерфейса без привлечения дизайнера.
Чем предстоит заниматься
Мы работаем с рекламой в Интернет. Новый человек будет заниматься обновлениями в интерфейсе нашей платформы, дорабатывать рекламные блоки на площадках вебмастеров, верстать рекламные витрины.
В отклике присылайте ссылки с примерами своих(ей) работ(ы) и соответствие требованиям вакансии.
Фуллтайм (10:00-19:00) 5/7, удалёнка (в Харькове возможно предоставление рабочего места в офисе). Проект не на месяц, это вакансия для постоянной работы.
Испытательный срок - 1 месяц. ЗП на испытательный срок - 40 000 руб. После испытательного - 60 000 руб. Выплата по курсу на wmz-кошелёк.
*При быстром включении в проект испытательный срок может быть уменьшен.
P.S. Уважаемые соискатели! Для тех, кто ездит на бронепоездах, имеет толстую лобовую броню и пр. В тексте вакансии чётко написано "В отклике присылайте ссылки с примерами своих(ей) работ(ы)." Добавлю правку (14:14 10.06.2020) "и соответствие требованиям вакансии".
Отклики вида "Заинтересовала ваша вакансия"/"Если заинтересую, скину примеры работ." и подобные не рассматриваются. Излагайте в заявке резоны рассмотреть Вашу кандидатуру.
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