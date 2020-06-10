HTML-верстальщик, frontend-разработчик

Предъявляемые требования к навыкам кандидата:

- опыт работы в сфере от 1 года;

- кроссбраузерная адаптивная верстка;

- уверенное знание HTML, CSS, Bootstrap4;

- опыт работы с препроцессором SASS;

- работа с макетами Figma, нарезка макетов Photoshop;

- базовые навыки программирования на javascript, работа с DOM, использование библиотеки JQuery.

*опыт работы с Webpack рассматривается как преимущество.

Также важным преимуществом будет, если Вы ориентируетесь в вопросах UX и сможете дорабатывать элементы интерфейса без привлечения дизайнера.

Чем предстоит заниматься

Мы работаем с рекламой в Интернет. Новый человек будет заниматься обновлениями в интерфейсе нашей платформы, дорабатывать рекламные блоки на площадках вебмастеров, верстать рекламные витрины.

В отклике присылайте ссылки с примерами своих(ей) работ(ы) и соответствие требованиям вакансии.

Фуллтайм (10:00-19:00) 5/7, удалёнка (в Харькове возможно предоставление рабочего места в офисе). Проект не на месяц, это вакансия для постоянной работы.

Испытательный срок - 1 месяц. ЗП на испытательный срок - 40 000 руб. После испытательного - 60 000 руб. Выплата по курсу на wmz-кошелёк.

*При быстром включении в проект испытательный срок может быть уменьшен.

P.S. Уважаемые соискатели! Для тех, кто ездит на бронепоездах, имеет толстую лобовую броню и пр. В тексте вакансии чётко написано "В отклике присылайте ссылки с примерами своих(ей) работ(ы)." Добавлю правку (14:14 10.06.2020) "и соответствие требованиям вакансии".

Отклики вида "Заинтересовала ваша вакансия"/"Если заинтересую, скину примеры работ." и подобные не рассматриваются. Излагайте в заявке резоны рассмотреть Вашу кандидатуру.