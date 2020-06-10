Внести правки в верстку

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Закрыт4 заявки814 просмотров

Есть верстка. Сделана не очень опытным  человеком. Я буду с ним вносить правки неделю. Кто может сейчас быстро внести правки? Прямо сейчас сесть и сделать. ТЗ https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36f0tUY3BBrXwU2P4?e=qLtUFi Оплата по факту.

5 лет назад
artfleur
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

zavtooorv
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$50
1 день
Escrow
Как человек исполнитель классный. Понятливый и разговорчивый. Но сроки и выполнение работы очень страдает. Недооценил свои силы. К работе рекомендую но не в сложных проектах

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zavtooorv
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