Адаптивная верстка корпоративного сайта

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Завершен35 заявок1603 просмотра

Добрый день, требуется сделать адаптивную версию сайта, под смартфоны и планшеты.

Сайт корпоративный:https://vk.cc/avCtZ7

5 лет назад
van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kulikovcode
Александр 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
$28
5 дней
Escrow
Все хорошо
Четкие и понятные задания, оплата сразу после сдачи работы. Всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Дина
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Давид
 
28 лет
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4 года назад
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Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Аким
 
29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Искандер
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
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Виталий
 
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1 отзыв
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Вячеслав
 
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Юрий
 
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5 лет назад
5 лет назад
kulikovcode
Александр 
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Алексей
 
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Анастасия
 
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Грант
 
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Денис
 
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Бойко
 
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7 отзывов(-1)
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Андрей
 
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Тимур
 
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Ваге
 
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58 лет
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Никита
 
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Андрей
 
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час назад
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Глеб
 
29 лет
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Денис
 
46 лет
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9 дней назад
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Мелинэ
 
27 лет
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месяц назад
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5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
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Дмитрий
 
35 лет
5 лет в сервисе
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36 лет
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278 отзывов(-3)
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год назад
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Борис
 
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