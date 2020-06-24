Подверстать мобильную версию сайта на bootsrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок798 просмотров

Есть уже готовый магазин (obrana.com.ua), он в проде. Необходимо немного подверстать мобильную версию согласно дизайна (https://www.figma.com/file/K2e3wJ1fnqlO9yD5Ctfiyl/obrana-mobile?node-id=17%3A2)

Node.js
5 лет назад
kozhanoff
Алексей 
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Выбранный исполнитель

Gennadius648
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