Magomedov2311

☞ Веб - Разработчик ⭐
Разработка веб-сайтов на основе готовых макетов (Photoshop, Sketch, Figma): ⚝
- Адаптивная / Кроссбраузерная верстка
- Валидная верстка
- Pixel Perfect
- Доступность
- Добавление анимации и интерактивности
- SEO оптимизация
Навыки: ⚝
- Html5 / Css3 ⛨
- Sass / Scss ⛨
- JavaScript ⛨
- jQuery ⛨
- Gulp ⛨
- Node.js ⛨
- Git ⛨
- MySql ⛨
- GreenSock (GSAP)⛨
Современные технологии: ⚝
- Flex - Box верстка
- Css - Grid верстка
- Bem - Нейминг (а также структура файлов из bem)
Контакты: ⚝
✉ Mail: [email protected]
✆ Telegram: @Magomedov_html ☞ Предпочтительный тип связи.
ⓖ GitHub: https://github.com/womajies
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