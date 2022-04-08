Magomedov2311

Шамиль Magomedov2311

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#9758; Веб - Разработчик &#11088;

Разработка веб-сайтов на основе готовых макетов (Photoshop, Sketch, Figma): ⚝

  • Адаптивная / Кроссбраузерная верстка 
  • Валидная верстка 
  • Pixel Perfect 
  • Доступность
  • Добавление анимации и интерактивности 
  • SEO оптимизация 

Навыки: ⚝

  • Html5 / Css3 ⛨
  • Sass / Scss ⛨
  • JavaScript ⛨
  • jQuery ⛨
  • Gulp ⛨
  • Node.js ⛨
  • Git ⛨
  • MySql ⛨
  • GreenSock (GSAP)⛨

Современные технологии: ⚝

  • Flex - Box верстка 
  • Css - Grid верстка 
  • Bem - Нейминг (а также структура файлов из bem) 

Контакты: ⚝

Mail: [email protected]

✆ Telegram: @Magomedov_html ☞ Предпочтительный тип связи.

ⓖ GitHub: https://github.com/womajies