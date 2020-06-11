Необходимо сверстать 2 страницы

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать 2 страницы "Отзывы" и "О компании".

https://www.figma.com/file/G3aUfsiLgzDgq2NZVIe1LJ/A-Lux?node-id=0%3A1 - ссылка на фигму.

Ждем ответственного исполнителя который сможет валидно, адаптивно и кроссбраузерно сверстать макеты.

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