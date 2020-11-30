HTML-верстальщик
Моя цель - качественная работа, сданная в срок.
О работе:
1) безоговорочное соблюдение всех сроков и договоренностей;
2) качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макета для ПК, чем могу уберечь Вас от заказа дополнительного макета и сэкономить деньги;
3) пожелания и доработки, не указанные в ТЗ, уже включены в стоимость работ и будут выполнены без лишних споров и дополнительных затрат;
4) верстка сайтов с чистым, кроссбраузерным и валидным кодом из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD;
5) не веду параллельную разработку проектов и берусь только за те задачи, которые мне по силам.
Технологии:
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3)
- jQuery
- JS animation
- SASS
- Flexbox
- БЭМ
- Gulp
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм:BogdanPesov
Портфолио
- Адаптивная верстка landingPage Advogrand94 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage Granit + анимация103 просмотра
- Адаптивная верстка landingPage Irvas-okna88 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Charger96 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage Luxtrader80 просмотров