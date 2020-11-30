﻿HTML-верстальщик

Моя цель - качественная работа, сданная в срок.

О работе:

1) безоговорочное соблюдение всех сроков и договоренностей;

2) качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макета для ПК, чем могу уберечь Вас от заказа дополнительного макета и сэкономить деньги;

3) пожелания и доработки, не указанные в ТЗ, уже включены в стоимость работ и будут выполнены без лишних споров и дополнительных затрат;

4) верстка сайтов с чистым, кроссбраузерным и валидным кодом из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD;

5) не веду параллельную разработку проектов и берусь только за те задачи, которые мне по силам.

Технологии:

HTML (HTML5)

CSS (CSS3)

jQuery

JS animation﻿

SASS

Flexbox

БЭМ

Gulp

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Связь: