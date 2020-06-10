Верстка лендинг пейдж

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок1163 просмотра

Есть макет в PSD формате. Необходимо будет в кратчайшие сроки (максимум два дня) выполнить задачу.

5 лет назад
Andres_Suvorov
Андрей 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MiraliS
Мирали 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

Виталий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Русудан
 
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Миржахон
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Богдан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Никита
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 отзывов
5 лет назад
MiraliS
Мирали 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
5 лет назад
Бойко
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
5 лет назад
Адам
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Юрий
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Семён
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кузьма
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
62 отзыва(-1)
5 лет назад
Али
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Максим
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
233 отзыва
5 лет назад