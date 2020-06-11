Верстка описания товара в indesign

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Закрыт8 заявок986 просмотров

Нужно сверстать в indesign 60 шт описаний для обуви, минимум неделю буду готовить ТЗ.

Шаблон https://prnt.sc/sxroef  (исходник в индизайне).

Ваша стоимость за 60 позиций? Сроки не сильно важны, т.е могут оговариваться.

5 лет назад
Yana_nana
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