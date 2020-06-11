Верстка мобильного сайта по дизайн-проекту

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок1069 просмотров

На сайте должна быть реализована :-форма сбора контактов в базу данных.  Дизайн полей и формы прилагается.- прикрутить платежную систему для оплаты заказов.- реализовать способ загрузки  и отображения картинки в оригинале и получения картинки от внешнего сервиса после обработки. Для сопоставления до/после. 

Т.к. проект постоянно дорабатывается, то особенно будет интересно специалисту который хочет заниматься поддержанием проекта и регулярно внедрять новые фишки и оттачивать продукт.

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