Скопировать или сверстать четыре блока с сайта

Нужно скопировать или сверстать четыре секции с сайта. Для каждой секции(верхнее меню, блок с картинкой, секция с выводом картинок ...) сделать отдельные файлики css со стилями. Нужен только html и css. Так же допустимо js если без него никак, но по возможности скрипты не использовать. Особенно не использовать jQuery.

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