Изменить название кнопки пейпал

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Закрыт20 заявок1232 просмотра

У нас к сайту подключена возможность оплаты по пейпал и когда клиент нажимает оплатить , открывается окно пейпал , на первом скрине то как окно выглядит у меня на сайте , на втором - как в другом интернет магазине т.е. одна и та же кнопка  , называется по-разному , но ведёт в одно и тоже место - оплату банковской картой. нужно изменить название этой кнопки

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