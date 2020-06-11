Изменить название кнопки пейпал

У нас к сайту подключена возможность оплаты по пейпал и когда клиент нажимает оплатить , открывается окно пейпал , на первом скрине то как окно выглядит у меня на сайте , на втором - как в другом интернет магазине т.е. одна и та же кнопка , называется по-разному , но ведёт в одно и тоже место - оплату банковской картой. нужно изменить название этой кнопки