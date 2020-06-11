Добрый день! необходим скрипт, суть какая: При заходе на сайт, должно всплывать окно с обратным отсчетом до редиректа на другую страницу.Время отсчета до редиректа мы должны задавать вручную.Эта страница должна быть адаптивна абсолютно под все ...