Правки верстки

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка354 просмотра

Есть верстка. Сделана не очень опытным  человеком. Я буду с ним вносить правки неделю. Кто может сейчас быстро внести правки? Прямо сейчас сесть и сделать. ТЗ https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36f0tUY3BBrXwU2P4?e=qLtUFi Оплата по факту.

5 лет назад
artfleur
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$60
2 дня
Работу сделали. Все ок.
Четкая постановка задачи,приятное общение, оплата в срок. Cотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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