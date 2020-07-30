Нужно сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок306 просмотров

Бюджет не большой предлагайте цены сроки 

5 лет назад
Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexKrms
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
AlexKrms
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Ярослав
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 отзывов
5 лет назад
Викто
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
5 лет назад
Бальжинимаев
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
15 минут назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка

  • Похожие заказы

  • Небольшие правки по верстке

    На сайте http://test1.moytop.by/ основная верстка в файле stylesheet.css Нужно сделать из него два файла: 1) start.css - только то, что грузится в первую очередь, в первом экране (общая разметка, верх меню, ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макет и Верстка для движка DLE 14.0

    Приветствую нужно красивая страница скачки КС 1.6 СБОРОК с функционалом такие как РУЛЕТКА  https://cs-quality.ru/ruletka.html Пример снизу https://skachat-cs.su/https://cka4atcs.ru/https://cs-site.ru/ Макет + к нему Верстка под движок dle 14.0 версия

    DLE
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Изменить название кнопки пейпал

    У нас к сайту подключена возможность оплаты по пейпал и когда клиент нажимает оплатить , открывается окно пейпал , на первом скрине то как окно выглядит у меня на сайте , на втором - как ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать лендинг

    Здравствуйте! Нужно скопировать лендинг и сделать несколько правок. Напишите в лс отправлю ссылку.

    HTML-верстка56 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка лэндинга

    Необходимо сверстать лэндинг(только HTML/CSS, без cms) и установить мой контент. Страница изначально сделана на Tilda, поэтому нужно заново сделать нормальную вёрстку(а не скопировать). Указывайте пожалуйста цену и сроки, спасибо. Лэндинг fjordom-sale .ru

    CSSHTMLTilda
    HTML-верстка63 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна адаптивная страница с обратным отсчетом.

    Добрый день! необходим скрипт, суть какая: При заходе на сайт, должно всплывать окно с обратным отсчетом до редиректа на другую страницу.Время отсчета до редиректа мы должны задавать вручную.Эта страница должна быть адаптивна абсолютно под все ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен переход с http на https

    Нужен верстальщик что помог бы с переходом. Часть работы сделал. С частью завис. Смена в коде с http на https . Так же с роботом помощь с robots.txt .

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад