3 поп-апа: калькулятор размера, форма обратной связи, форма написания отзыва https://www.figma.com/file/v4hrFBOOYyrLA9WCFIXXFA/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%B0%D0%BF%D1%8B?node-id=0%3A1
Срочно нужен верстальщик
Срочно нужно сделать адаптивную верстку
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