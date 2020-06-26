Сверстать 3 адативных страницы с psd

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Завершен56 заявок1154 просмотра

Нужно сверстать 3 адаптивных страницы с psd.

Дизайн сделан с сеткой bootstrap.

Адаптивы тоже есть, их пришлю в личку.

Bootstrap
5 лет назад
Smoop123
Алексей 
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год назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

evgeniy
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$40
4 дня
Escrow
Качественно выполнил задание. Все супер :)
Доволен работой. Рекомендую к сотрудничеству

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