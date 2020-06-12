Требуется профессиональный верстальщик

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт47 заявок2073 просмотра

Лендинг (десктоп и мобильный) со слайдером контента и приличным количеством js

Требуемые знания -чистый html,css,js (без vue и прочих)

Спокойное отношение к взрослому контенту

Высокая скорость работы

Терпимость к критике

Макет в figma

CSSFigmaHTMLJavaScriptVue.js
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