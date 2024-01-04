putnik1105

Владимир putnik1105

 
45 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
SolidWorks, KOMPAS, AutoCAD, ADEM. Опыт работы больше 20 лет.

3D модели любой сложности, проекты согласно конструкторскому заданию, полный комплект конструкторской документации (сборочные чертежи, спецификации, чертежи деталей сборки) согласно ЕСКД.

AutoCADSolidWorks3D-модель
Портфолио
Машиностроение
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#4