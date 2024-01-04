SolidWorks, KOMPAS, AutoCAD, ADEM. Опыт работы больше 20 лет.
3D модели любой сложности, проекты согласно конструкторскому заданию, полный комплект конструкторской документации (сборочные чертежи, спецификации, чертежи деталей сборки) согласно ЕСКД.
Портфолио
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Машиностроение
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