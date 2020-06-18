Установить готовую html верстку на wordpress

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Завершен11 заявок507 просмотров

Нужно натянуть готовую верстку в html на движок wordpress?

Вот ссылки на страницы готовой верстки сайта

http://test.artconice.ru/

http://test.artconice.ru/about.html

http://test.artconice.ru/actions.html

http://test.artconice.ru/contacts.html

http://test.artconice.ru/doctor.html

http://test.artconice.ru/doctors.html

http://test.artconice.ru/recommendations.html

http://test.artconice.ru/review.html

http://test.artconice.ru/service.html

http://test.artconice.ru/services.html

http://test.artconice.ru/text-page.html

Если есть вопросы пишите. Также указывайте пожалуйста цены и сроки.

HTMLWordPress
5 лет назад
newpilgrim
Антон 
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10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

volunk_michael
Михаил 
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$30
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