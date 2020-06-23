Сверстать лэндинг

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен46 заявок1813 просмотров

Нужно сверстать лэндинг с подключением подменного номера, почтового ящика, закрепленным меню, формой для заявок. 

5 лет назад
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$40
3 дня
Escrow
Отличный исполнитель, сотрудничеством очень довольны! Работа выполнена быстро и чисто, всегда на связи, разумный подход. Рекомендуем сотрудничать!
Хороший заказчик, всегда на связи, отлично ставит задачи, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Иван
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Влад
 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
92 отзыва
5 лет назад
Арсений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Тимур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Мелинэ
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
39 отзывов
5 лет назад
Павел
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
Андрей
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Ирина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Стефан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Даниил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Юрий
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Дима
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Алёна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Эмма
 
31 год
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
5 лет назад
Данила
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ремзи
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Садников
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
5 лет назад
Анжелика
 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
5 лет назад
Бальжинимаев
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
5 лет назад
Максим
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
233 отзыва
5 лет назад
Виктор
 
58 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Илья
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Иван
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
5 лет назад
Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
23 отзыва
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Герман
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
5 лет назад